انخفاض الحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت الموافق 2 أغسطس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأعلنت "الأرصاد"، عن تفاصيل الطقس المتوقّع ليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على هذه المناطق.

وأوضحت "الهيئة"، أنه يسود غدًا السبت، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، بينما يكون معتدلًا ليلًا خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأكدت الهيئة وجود شبورة مائية كثيفة (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، خاصة القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، داعية السائقين إلى توخي الحذر.

وأشار إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، وهو ما يساهم في تحسين الإحساس بحرارة الجو، مع اضطراب في حالة البحر المتوسط، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

ولفتت إلى أن طقس غدًا يشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من جنوب سيناء، وارتفاع نسب الرطوبة لتصل إلى 85% في الوجه البحري و80% في القاهرة، مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

وبينت أن حالة البحر المتوسط مضطرب، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

منظمة بدرجة كبيرة. إليك درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 2 أغسطس، بتنسيق يسهل قراءته:

درجات الحرارة غدًا السبت 2 أغسطس 2025

القاهرة الكبرى:

العظمى: 34

المحسوسة: 36

الصغرى: 24

الوجه البحري:

العظمى: 33

المحسوسة: 35

الصغرى: 23

السواحل الشمالية:

العظمى: 30

المحسوسة: 33

الصغرى: 25

جنوب سيناء والبحر الأحمر:

العظمى: 37

المحسوسة: 40

الصغرى: 28

شمال الصعيد:

العظمى: 35

المحسوسة: 41

الصغرى: 24

جنوب الصعيد:

العظمى: 40

المحسوسة: 43

الصغرى: 28

