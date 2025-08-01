شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. القطار الخفيف يقلل زمن التقاطر للتسهيل على الركاب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة لـ القطار الكهربائي الخفيف، أنه استجابةً لمطالب الركاب وحرصًا على تحسين الخدمة باستمرار بـ قطار العاصمة، تم تطبيق تسيير رحلات أكتر ووقت انتظار أقل كل يوم جمعة.

وأكدت الشركة أن جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم.

- آخر رحلة من عدلى منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً.

- آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

ويخدم القطار الكهربائى الجديد عدة مدن جديدة شرق القاهرة بالإضافة إلى خدمة مدينة العاشر من رمضان فى مرحلتها الرابعة، بالإضافة إلى ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة والمدن الجديدة، وتم افتتاح المشروع بتاريخ 3 يوليو 2022، وأصبح القطار الخفيف الأن وسيلة النقل الرئيسية لأغلب سكان المدن الجديدة بشرق القاهرة، مثل "العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، ومدينة الروبيكى"، وخاصة بعد توفير أماكن انتظار للسيارات خاصة بالركاب لتسهيل الوصول لمحطات القطار بالإضافة إلى تشغيل خطوط نقل جماعى تربط شوارع المدن بمحطات القطار، بالإضافة إلى ميزة التقاء القطار بالخط الثالث لمترو الأنفاق، جعله الوسيلة المناسبة والأسرع والاختيار المناسب بالإضافة إلى ربطه مستقبلا مع المونوريل والقطار الكهربائى السريع والاتوبيس الترددى.

وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.