وزير الخارجية يشدد على التزام مصر الكامل بحل الدولتين - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيناتور "كريس فان هولن" عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها الى واشنطن.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى باستفاضة جهود الوساطة المصرية التى تضطلع بها مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة التعافى المبكر وإعادة الإعمار، مشددا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينين من ارضهم. وتناول الوزير عبد العاطى المؤتمر الدولى المقرر ان تستضيفه مصر للتعافى المبكر واعادة الإعمار بالتعاون مع الامم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على التزام مصر الكامل بحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول اللقاء الأوضاع فى السودان واهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الوزير عبد العاطي فى هذا السياق علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

من جانبه، أعرب السيناتور "فان هولن" عن تقديره للدور المصري في المنطقة، مشيدًا بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مثمنا جهود الوساطة التى تضطلع بها للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة.