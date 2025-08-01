شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد وزير الخارجية على دعم مصر الثابت لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع السيناتور "جيف ميركلي"، عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في إطار لقاءات الوزير المكثفة مع قيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي بواشنطن.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والبناء على ما تحقق من تعاون ثنائي مثمر في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الوزير عبد العاطى على ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل عدد من الرهائن والأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم.

وأعرب الوزير عبد العاطى فى هذا السياق عن التقدير لجهود السيناتور الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، مشددا علي الاهمية البالغة لدور الولايات المتحدة لتحقيق التهدئة والامن والاستقرار بالمنطقة ووقف المعاناة الإنسانية للمدنيين فى غزة.