فتح مراكز الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بمعظم الدول العربية - الخليج 365

فتحت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أبوابها أمام المصريين في دول العراق، الأردن، الكويت، سوريا، قطر، البحرين، اليمن، الصومال، السعودية، روسيا، جزر القمر، إثيوبيا، إريتريا، كينيا، مدغشقر، تنزانيا، أوغندا، كينيا، وتركيا، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وتجري العملية الانتخابية بالخارج فى 137 سفارة وقنصلية بـ 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعلي مدار الأيام القليلة الماضية، اختتمت سفارات مصر في الخارج استعداداتها الخاصة باستقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقاً للقواعد والمحددات التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأجرت العديد من السفارات سلسلة من اللقاءات مع رموز الجاليات المصرية في الخارج للتعريف بقواعد وإجراءات التصويت، فضلاً عن نشر سلسلة من المنشورات والبيانات عبر صفحات السفارات والقنصليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرح ضوابط العملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرار رقم 5 لسنة 2025 بدعوة الناخبين المُقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين إلى الاقتراع بمقار لجان الانتخابات الفرعية، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، مع تحديد يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025 موعدا لإجراء هذه الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، ويومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025 موعدًا للحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات.

ويبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس، فيما تُعلن نتيجة الانتخابات وتُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج ويومي 27 و28 في الداخل، وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، كما يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية أو أى من المقار التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

وندبت الهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث تسلمت وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظامين الفردى والقائمة وكذا صناديق الاقتراع الشفافة.

وينطلق تصويت المصريين في الخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.