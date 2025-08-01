شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الجمعة 1-8-2025.. انخفاض جديد فى الحرارة والرياح تلطف الأجواء - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 1 أغسطس، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية من 8:40 صباحًا ) على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ومتوقع اليوم اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل ) مطروح - العلمين - الإسكندرية (وسرعة الرياح من ( 50:40) كم / س وارتفاع الامواج من (2) - (3) أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 30 درجة.