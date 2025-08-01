شكرا لقرائتكم خبر عن "صوتك ممكن يضيع".. 4 أخطاء شائعه تبطل صوتك فى انتخابات الشيوخ 2025 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

ساعات تفصلنا عن انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، الحدث السياسى الذى يشكل محطة هامة فى الحياة التشريعية، وفى ظل الاستعدادات الجارية، نسلط الضوء على ضوابط دقيقة لضمان صحة التصويت، وعدم بطلانه.



وفى هذا الصدد، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حالات يُعتبر فيها صوت الناخب باطلا، ما يستوجب الوعى الكامل من الناخبين لضمان احتساب أصواتهم وعدم استبعادها

ووفقا لما نص عليه القانون، فإن من أبرز الحالات التى تُؤدى إلى بطلان الصوت:

- استخدام القلم الرصاص بدلا من الحبر عند التأشير فى بطاقة الاقتراع.

- التصويت لعدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.

- كتابة أى علامة أو توقيع يُمكن أن يدل على هوية الناخب أو يخل بسرية التصويت.

- التصويت على بطاقة غير رسمية أو غير المستلمة من اللجنة الفرعية.

وتشير المادة (47) من القانون، التى تنص على أنه فى حال فساد عملية الاقتراع فى أحد الصناديق أو تلف البطاقات الموضوعة فيه، فلا يُبطل ذلك العملية الانتخابية بالكامل، ما لم تتوافر شبهات جدية بأن هذا الخلل أثر على نزاهة باقى الصناديق، وهو أمر تملكه الهيئة وحدها حق تقديره.