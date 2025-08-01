شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ فى 6 دول بينهم الإمارات وسلطنة عمان - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في كل من الإمارات، سلطنة عمان، أذربيجان، أرمينيا، جورجيا، وإيران.

وتجري العملية الانتخابية بالخارج في 137 سفارة وقنصلية بـ 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات بتحديد مقراتها وعناوينها.

ومن المقرر ان يبدأ تصويت الداخل في الانتخابات أيام 4 و5 من أغسطس الحاري، علي أن تنتهى عملية فرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس.

لا يفوتك..



انتخابات 2025.. اختصاصات مجلس الشيوخ كما نص عليها القانون

ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ إعلان النتائج بتاريخ 12 أغسطس علي أن تستأنف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة في اليوم نفسه.

الطعون وجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ.. الفترات القانونية والآليات

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس، فيما يتم البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارًا من 15 إلى 24 اغسطس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس، لتنطلق جولة انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج، علي أن تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل في أيام27 و28 من الشهر نفسه.

وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.