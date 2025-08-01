شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات شهر أغسطس 2025 اليوم بالزيادة الجديدة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية شهر أغسطس، يبحث كثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف مستحقاتهم عن شهر أغسطس 2025، وخاصة مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية التى أقرتها الحكومة من شهر يوليو، والتى تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر أغسطس 2025، من المقرر اعتبارًا من اليوم الجمعة، من ماكينات الصراف الآلى، وتستمر حتى نهاية الشهر، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة، وعلى رأسهم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتتيح الهيئة مجموعة من الوسائل لتسهيل صرف المعاشات ومنع التكدس، من خلال قنوات متعددة تشمل: ماكينات الصراف الآلى (ATM)، مكاتب البريد المصرى، فروع البنوك، المحافظ الإلكترونية.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة، من خلال الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وإدخال الرقم القومى فى خانة الاستعلام، وعرض تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة.