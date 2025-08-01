شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون.. إجراءات الطعن على نتائج فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل، وإجراءاتها من عملية الاقتراع والفرز وإظهار النتائج، ولكن هناك إجراءات تحدث بعد إظهار النتائج منها تقديم الطعون، فى السطور التالية نتعرف على كيفية تقديم الطعون على انتائج الانتخابات كما أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات:

الجهة المختصة بالنظر فى الطعون:

إذا كانت الانتخابات رئاسية أو برلمانية:

تنظر المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة بشأن صحة تلك النتائج.

وإذا كانت الانتخابات للمجالس المحلية:

تنظر محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة بشأن صحة نتائج الانتخابات المحلية.

كيفية آلية تقديم الطعن؟

- يحق لأى ناخب أو مرشح أو لكل ذى شأن أن يقدم طعنًا على صحة النتائج.

- يجب تقديم الطعن خلال فترة زمنية محددة بعد إعلان النتائج بـ"ثمانِ وأربعين ساعة".

أسباب الطعن:

- تزوير أو تلاعب فى نتائج الانتخابات.

- مخالفات فى سير العملية الانتخابية.

- عدم التزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

نتائج الطعن:- المحكمة المختصة تدرس الطعن وتصدر حكمًا بالاتى:

- قبول الطعن وإلغاء النتائج أو إعادتها جزئيًا أو كليًا.

- رفض الطعن.