الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم السيدة العذراء اليوم

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء، اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025 ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر، وذلك بالكنائس الكاثوليكية بجميع المحافظات، في حين تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم العذراء يوم الخميس الموافق 7 أغسطس، وتختتمه يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، وفقًا للتقويم القبطي المعتمد لديها.

يعتبر صوم السيدة العذراء مريم، أحد أهم الأصوام المحببة عند المسيحيين في مصر، وتحديدًا في الكنائس القبطية والروم الأرثوذكس والكاثوليكية، وبينما تتوحد الطوائف في محبة "أم النور"، يختلف توقيت الصوم وموعد العيد من كنيسة لأخرى، ليس بسبب اختلاف العقيدة، بل لاختلاف التقويم المُعتمد في كل منها.

ويعود سبب الاختلاف في الكنيسة الكاثوليكية فقط إلى اختلاف التقويم الكنسي المستخدم، فبينما تعتمد هي وكنيسة الروم الأرثوذكس على التقويم الغربي (الجريجوري)، فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعتمد التقويم القبطي، الذي يحدد الصوم من 1 مسرى وحتى 15 مسرى سنويًا، دون تغيير.