بدء تصويت المصريين بماليزيا وسنغافورة والصين فى انتخابات الشيوخ.. صور - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - فتحت سفارات مصر ببكين وكوالالمبور وسنغافورة أبوابها، صباح اليوم الجمعة، في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية؛ للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 التي تستمر لمدة يومين في الخارج.

وتستمر عملية الاقتراع اليوم حتى الساعة التاسعة مساء (بتوقيت كل دولة).

وكانت سفارات وقنصليات مصر بالخارج قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات؛ للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم فى 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة.



