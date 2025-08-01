شكرا لقرائتكم خبر عن قدم الآن.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بالأردن برواتب تصل لـ38 ألف جنيه - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة العمل، طلبات الراغبين فى التقديم على 4 فرص عمل فى مصنع الحجاج لصناعة الهياكل المعدنية بالأردن، براتب شهرى يتراوح بين 300 إلى 550 دينارا أى ما يوزارى 38 ألف جنيه.



• فرص العمل هي:

- حارس للمصنع والعناية بالأشجار.

- عامل لحام أكسجين.

- عدد 2 عمال صناعة هياكل معدنية.

ودعت "الوزارة" الشباب الراغب فى العمل فى هذه المهن التقديم خلال الفترة من الأرلابعاء الموافق 30-7-2025،ولمدة 5 أيام على الرابط التالى:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index