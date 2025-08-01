شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية تصويت المصريين باليابان وكوريا الجنوبية في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت سفارتا مصر في طوكيو وسيول أبوابهما، صباح اليوم الجمعة، في التاسعة صباحا (التوقيت المحلي) للعاصمتين اليابانية والكورية الجنوبية أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية؛ للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تستمر لمدة يومين في الخارج.

وتستمر عملية الاقتراع اليوم حتى الساعة التاسعة مساء (بتوقيت طوكيو وسيول).

وكانت سفارات وقنصليات مصر بالخارج قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم في ١٣٦ لجنة انتخابية موزعة على ١١٧ دولة.