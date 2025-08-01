شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى بمسابقة تلاوة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي المركزي في المسابقة الأولى في تلاوة القرآن الكريم، للمشتركين في مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة، وذلك بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار مبنى الوزارة القديم، الساعة التاسعة صباحًا، على مدار أربعة أيام، من الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025 م، حتى الخميس 7 أغسطس 2025م.

وطلبت الوزارة من جميع المتسابقين الحضور في الموعد المحدَّد، مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة.



