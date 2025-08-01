شكرا لقرائتكم خبر عن ما تضيعش وقتك.. اعرف مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 1-8-2025 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد القطار هو أفضل وسيلة للسفر لـ محافظات الصعيد، خاصة أنه يوفر الراحة فى المسافات الطويلة، ويفضل الكثير السفر بالقطارات لهذا السبب، خاصة الركاب على خط الصعيد، ويقدم الخليج 365 قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - أسوان، والعكس) والإسكندرية أسوان والعكس، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

أولا: القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.50 مساء.

قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 14.00.

قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 14.20.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.10 مساء.

قطار رقم 84 القاهرة أسوان (نوم) موعد قيامه الساعة 19.20.

قطار رقم 2014 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 82 / نوم/ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.10 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 90 /تحيا مصر/ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.

قطار رقم 890 ثالثة مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الأقصر (تهوية) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (تهوية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 936 القاهرة أسوان (مكيف) موعد قيامه الساعة 7.35.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 160 القاهرة الأقصر (تهوية) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (تهوية) موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

قطار رقم 2030 القاهرة أسوان (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

القطارات المكيفة والروسى على خط (أسوان - القاهرة):

قطار 3025 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) قيام الساعة 04:10 ويصل الساعة 16.40

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.05 ظهرا.

قطار رقم 2007 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا.

قطار رقم 2015 اسبانى مطور أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1903 ثالثة مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساء.

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

قطار رقم 89 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 21.05 مساء.

قطار رقم 989 اسبانى مطور/ أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا يصل 15.35.

قطار رقم 937 مكيف يقوم من محطة المنيا الساعة 14.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30.

قطار رقم 159 تهوية ديناميكية الأقصر القاهرة يقوم الساعة 6.00 ويصل الساعة 18.50

قطار رقم 977 VIP الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 971 مكيف أسيوط القاهرة – مكيف- موعد قيامه الساعة 7.05 ويصل 13.05.

قطار رقم 1111 تهوية ديناميكية يقوم من الفيوم الساعة 12.50 ويصل الوسطى 13.40 ثم يصل القاهرة 15.10.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا. ويصل الساعة 17.40.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة – ثالثة مكيفة - موعد قيامه الساعة 3.20 صباح ويصل الساعة 9.20.

قطار رقم 979 ثالثة مكيفة أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا ويصل 21.20.

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

قطار رقم 833 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 9.30 مساء ويصل القاهرة 17.10.

قطار رقم 975 الأقصر القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 8.00 ويصل 21.00.

قطار رقم 1007 نجع حمادى القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 18.10مسا ويصل 2.30.

قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 2.30 ظهرا ويصل 9.10.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا ويصل 14.00.

قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (تحيا مصر) موعد قيامه الساعة 00.05 مساء.

ثانيا: القطارات المكيفة والروسى والمختلطة المستمرة من الإسكندرية أسوان والعكس:

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان مكيف موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

قطار رقم 89 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.

قطار رقم 163 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 12.30 ويصل 3.40

قطار رقم 164 الإسكندرية أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 934 VIP الإسكندرية الأقصر موعد قيامه الساعة 01.10 مساء.

قطار رقم 1110 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 15.45.

قطار رقم 935 VIP الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

قطار رقم 185 أسيوط القاهرة ثالثة مكيفة يقوم 2.20 ويصل القاهرة 8.40.

قطار رقم 3007 ثالثة مكيفة يقوم من أسوان الساعة 10.00.

قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج /سياحى/ موعد قيامه الساعة 13.30

قطار رقم 1008 (تهوية ديناميكية) الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 19.50 مساء.

قطار رقم 1109 يقوم من الفيوم الساعة 5.50 ويصل الواسطى 6.28 ويصل القاهرة 8.25 "ثالثة مكيفة.

قطار رقم 2008 VIP الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 1009 أسوان القاهرة (ثالثة مكيف) موعد قيامه الساعة 19.20.

قطار رقم 85 أسوان القاهرة (نوم) موعد قيامه الساعة 20.20.

قطار رقم 157 الأقصر القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 7.30 ويصل 19.20.

قطار رقم 158 الإسكندرية الأقصر (تهوية) موعد قيامه الساعة 7.15 صباحا.

قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم سياحى موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.

قطار رقم 86 القاهرة أسوان (نوم) موعد قيامه الساعة 19.45.

قيام قطار 3008 مكيف الإسكندرية / أسوان الساعة 5:45.

خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحى المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

- قيام قطار 1915 سياحى شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

- قيام قطار 1914 سياحى المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35.