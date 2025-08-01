شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى نيوزيلندا: جاهزون لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ.. صور - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت السفارة المصرية لدى نيوزيلندا، الخميس، أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتعد الدائرة الانتخابية في ويلينجتون أول الدوائر الانتخابية التي تستقبل الناخبين للتصويت في الانتخابات وذلك على تمام الساعة التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

فيما أكد السفير جورج عازر سفير مصر لدى نيوزيلندا، أن السفارة المصرية فى ويلينجتون أنهت كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأضاف السفير المصري لدى نيوزيلندا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نيوزيلندا أول دولة يبدأ فيها التصويت، حيث بدأ التصويت قبل قليل بمقر السفارة في ويلينجتون.

وعقد السفير المصري لدى نيوزيلندا جورج عازر لقاءًَ افتراضيا مع رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في بداية فتح اللجنة الانتخابية.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 9 ساعات كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، فيما يبدأ تصويت الداخل فى أيام 4 و5 من الشهر نفسه، علي أن تنتهى عملية فرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس.

ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ إعلان النتائج بتاريخ 12 أغسطس علي أن تستأنف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة في اليوم نفسه.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. فيما يتم البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارًا من 15 إلى 24 اغسطس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس، لتنطلق جولة انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج، علي أن تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل في أيام27 و28 من الشهر نفسه.

وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.