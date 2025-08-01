شكرا لقرائتكم خبر عن "تظاهرة وقحة".. نقابة الصحفيين ترد بقوة على الإساءة أمام السفارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تلقت نقابة الصحفيين المصريين خبر تظاهر مجموعة من المنتمين لقوى الإسلام السياسى أمام السفارة المصرية بتل أبيب باستغراب وإدانة شديدين، فبينما وصل ضحايا العدوان الإسرائيلى وحرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطينى إلى أكثر من 60 ألف شهيد، وبينما سقط أكثر من ألف شهيد برصاص الاحتلال فى طوابير الجوع، قرر منظمو المظاهرة الغريبة التقدمَ لسلطات القتل الصهيونية للحصول على تصريح للتظاهر أمام السفارة المصرية، فى مشهد لا يُوصف إلا بأنه خيانة لدماء الشهداء.

ونقابة الصحفيين المصريين، وهى تُنعى الضمير الإنسانى الذى صَمَّتَ على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطينى فى غزة، تُدين فى الوقت نفسه محاولات البعض حرف القضية عن مسارها، وتحويل المسار عن الجريمة التى ترتكبها قوات الاحتلال، بدلًا من العمل على فضح هذه الانتهاكات.

لقد كان الأولى بمَنْ وقفوا فى هذه التظاهرة "الوقحة" أن يرفعوا لافتاتهم فى وجه جنود الاحتلال الذين وقفوا لتأمين هذه التظاهرة التى لا تخدم سوى مصالح دولة الاحتلال المجرمة.

ونقابة الصحفيين إذ تؤكد أن مثل هذه التصرفات المريبة والمشينة التى تضر بالقضية الفلسطينية بدعم صهيونى، لن تنجح أبدًا فى الوقيعة بين الشعبين المصرى والفلسطينى، فإنها تجدد إدانتها للجرائم الوحشية للعدوان الصهيونى، وتدعو إلى تحرك شعبى دولى للتصدى لجريمة الإبادة المستمرة فى فلسطين. كما تُثمِّن النقابة الدعوات الدولية المتصاعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتُحذِّر من استمرار جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطينى، فلا تزال عيون قادة الاحتلال الصهيونى مصوبةً نحو استكمال جريمة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وتؤكد النقابة أن ما يحدث فى غزة ليس عدوانًا عابرًا، بل فصلٌ دموى فى سجل الإبادة الممنهجة.. وتشدد على أن محاولات بعض القوى التعتيمَ على جرائم الاحتلال هو من قبيل خيانة الدماء التى تسيل يوميًّا من خلال آلة الحرب الصهيونية.

ونقابة الصحفيين المصريين، إذ ترفض المظاهرات العبثية التى تم تنظيمها أمس وتدين القوى المنظمة لها، فإنها تُنعى العجزَ العربى والدولى الممتد أمام ما يحدث من جرائم بحق الأشقاء فى فلسطين. وتجدد النقابة مطالبَها للدول العربية بوقف كل أشكال التطبيع والتعاون التجارى، وقطع العلاقات فورًا مع العدو الصهيونى، وإغلاق السفارة الصهيونية فى مصر ردًّا على ما يحدث. كما تطالب الشعوبَ العربية باستمرار مقاطعة السلع الصهيونية، والأمريكية، وسلع الدول الداعمة للكيان الصهيوني.

وتجدد النقابة مطالبَها بمحاكمة قادة الاحتلال والقادة الأمريكيين الداعمين لهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية و"الإبادة بالجوع". كما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوثيق جرائم الإبادة بالجوع على رأس الجرائم البشعة فى حق الإنسانية.

وتدعو النقابة جميع الصحفيين لكسر الصمت تجاه الفظائع التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، وتوثيق هذه الجريمة، ونقل الصورة الكاملة، وتعميم تقارير تُوثِّق جرائم الاحتلال والتحريض الصهيونى ضد الفلسطينيين، وإيصالها إلى العالم. فسلاحنا سيظل هو الكلمة فى مواجهة آلة التعتيم والتزييف المسيطرة.