انتخابات الشيوخ 2025.. مؤتمر لـ"الوطنية للانتخابات" لإعلان مستجدات التصويت بالخارج - الخليج 365

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لاطلاع الرأي العام على آخر مستجدات العملية الانتخابية بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع بدء تصويت المصريين المقيمين في دولة نيوزيلندا، حيث تُعد أولى الدول التي تفتح لجانها أمام الناخبين نظرًا لفارق التوقيت.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج في 136 سفارة وقنصلية موزعة على 117 دولة حول العالم، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023، الذي حدد مقرات اللجان وعناوينها.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم 16 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج، متضمّنًا آليات تشكيل لجان الاقتراع والفرز والحصر العددي، والتي تضم عددًا كافيًا من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء أصليون من العاملين بوزارة الخارجية، يُحددون بقرار من الهيئة.

ويحق لكل مرشح أو ممثل قائمة أن يطلب تعيين ممثلين عنه في اللجان الانتخابية بالخارج، بشرط أن يكونوا مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، مع إخطار الهيئة بأسمائهم واللجان التي يُراد تعيينهم فيها قبل الاقتراع بيومين على الأقل. وتقوم الهيئة بدورها بإبلاغ وزارة الخارجية التي تخطر بدورها البعثات الدبلوماسية المعنية.

وتحرر كل لجنة محضرًا بإجراءاتها منذ بداية عملية الاقتراع حتى نهايتها وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، ويُوقع من رئيس اللجنة وأمينها. كما يُعد أمين اللجنة كشفًا بأسماء الناخبين، وأرقامهم القومية أو جوازات سفرهم السارية، ودائرتهم الانتخابية، بعد التحقق من قيدهم بقاعدة البيانات.

ويُسلّم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقتين للاقتراع (فردي وقوائم) بعد طباعتهما وفق دائرته الانتخابية، وممهورتين بخاتم البعثة أو توقيعه، ويُدلي الناخب بصوته في سرية تامة، ثم يضع كل بطاقة في صندوقها المخصص ويوقع قرين اسمه في الكشوف، كما يوقع أمين اللجنة.

أما الناخبون من ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على إبداء الرأي بأنفسهم، فيجوز لهم الإفصاح عن اختيارهم على انفراد لرئيس اللجنة، الذي يدوّنه في البطاقتين.

وفي حالة الناخبات المنتقبات، يتولى رئيس اللجنة التأكد من الشخصية، أو يُكلف إحدى السيدات أعضاء اللجنة بذلك. وإذا رفضت الناخبة الكشف عن هويتها، لا يُسمح لها بالتصويت، ويتم إثبات الواقعة في محضر اللجنة.