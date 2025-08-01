شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة وشبورة صباحًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 1 أغسطس، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية من 8:40 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء .

ومتوقع اليوم اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية) وسرعة الرياح من ( 50:40) كم / س و ارتفاع الامواج من (2) - (3) متر.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 العظمى 34

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 العظمى 35

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 35

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 30 والعظمى 41