5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ أبرزهم سوريا وفلسطين وإسرائيل - الخليج 365

تنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد قليل، فى أول اللجان الفرعية بالخارج، وذلك باللجنة الفرعية التى تقع بالسفارة المصرية فى نيوزيلندا وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت النيوزلاندي، والذى يوافق الثانية عشر صباح الجمعة بالتوقيت المصري.

ومن المقرر أن يعقد القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة فى الساعة 12 صباح الجمعة، مع فتح لجنة نيوزيلندا، لاطلاع الرأي العام على اخر مستجدات الانتخابات فى الخارج.

وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات من انتخابات الخارج 5 دول والتى لن تشهد اقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بسبب النزاعات وحظر التجوال ببعضها وهى فلسطين، واليمن، والصومال، سوريا، واسرائيل، بينما سيكون التصويت فى السودان من التاسعة صباحا حتى السادسة مساءً بسبب حظر التجوال، كما قامت الهيئة بزيادة عدد المقار الانتخابية فى دولتين منها الهند التى أصبح بها لجنتين.