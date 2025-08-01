شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 أغسطس بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 01 أغسطس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 1 أغسطس فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:36 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 م
موعد صلاة العصر 38: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:48 م
موعد صلاة العشاء 9:15 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 1:06 م
موعد صلاة العصر 4:46 م
موعد صلاة المغرب 7:56 م
موعد صلاة العشاء 9:24 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء 9:13 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
وقت صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:32 م
وقت صلاة العشاء 8:56 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد صلاة العصر 19: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء 8:52 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز