مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 أغسطس بمحافظات الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الجمعة، 01 أغسطس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 1 أغسطس فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:36  ص
موعد صلاة الظهر 1:01 م
موعد صلاة العصر 38: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:48 م
موعد صلاة العشاء  9:15 م


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 1:06 م
موعد صلاة العصر 4:46 م
موعد صلاة المغرب 7:56 م
موعد صلاة العشاء 9:24 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد  صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء 9:13 م 
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:31 ص
وقت صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة  العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:32 م
وقت صلاة العشاء 8:56 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:47  ص
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد صلاة العصر 19: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء 8:52 م

