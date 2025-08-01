شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 أغسطس بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 1 أغسطس فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:36 ص

موعد صلاة الظهر 1:01 م

موعد صلاة العصر 38: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:48 م

موعد صلاة العشاء 9:15 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 1:06 م

موعد صلاة العصر 4:46 م

موعد صلاة المغرب 7:56 م

موعد صلاة العشاء 9:24 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:45 م

موعد صلاة العشاء 9:13 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:31 ص

وقت صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:22 م

وقت صلاة المغرب 7:32 م

وقت صلاة العشاء 8:56 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 م

موعد صلاة العصر 19: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:31 م

موعد صلاة العشاء 8:52 م

