الأمين العام للشيوخ: الدولة اتخذت جميع الاستعدادات لإجراء انتخابات ناجحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أكملت كافة الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات ناجحة لاختيار 200 عضو جديد للمجلس، سواء بنظام القائمة أو الفردي، مشيرًا إلى أن هذه الاستعدادات تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية. وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن الأمانة العامة بدأت بالفعل في التحضير لاستقبال الأعضاء الجدد فور إعلان نتائج الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح عتمان أن لجانًا من موظفي المجلس شُكلت لتسهيل إجراءات استلام العضوية في المقر الحالي، مؤكدًا أن الأمانة تجمع البيانات الرسمية للفائزين لإعداد دليل إلكتروني يحتوي على تفاصيل العضو، بما في ذلك صفته الانتخابية ومؤهلاته. وتابع قائلاً إن بطاقات العضوية ستُصدر وتُسلم خلال حفل استقبال رسمي يعكس أهمية هذا الحدث.

وأشار إلى أن الدستور يحدد مدة الفصل التشريعي بخمس سنوات تبدأ من الجلسة الأولى، مؤكدًا أن الفصل الحالي ينتهي في 17 أكتوبر 2025، على أن يبدأ الفصل الجديد في اليوم التالي، 18 أكتوبر، بقرار من رئيس الجمهورية. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتنظيم دقيق للعملية الانتخابية.

وأضاف عتمان أن الأمانة العامة تعمل على ضمان انتقال سلس للأعضاء الجدد، مشددًا على أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل التشريعي. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس جاهز لبدء الفصل التشريعي الجديد بكل احترافية، لخدمة الوطن والمواطنين.