مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من إسرائيل للتظاهر ضد مصر (فيديو) - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد -

حصل ”الخليج 365” على تفاصيل التصريح الذى أصدرته الحكومة الإسرائيلية للمظاهرة المزعومة التى نظمتها تيارات إسلامية متطرفة أمام السفارة المصرية فى تل أبيب.

ويكشف الفيديو الذى ينشره ”الخليج 365”، أن الجهة المنظمة للمظاهرة تقدمت بطلب إلى الحكومة الإسرائيلية للتظاهر ضد مصر، كما تكشف التفاصيل أن الحكومة الإسرائيلية أخفت اسم الجهة المنظمة للمظاهرة من على صفحة الشرطة الإسرائيلية على موقع الخدمات الحكومية، وهو ما يعكس حجم التواطؤ بين إسرائيل ومنظمى المظاهرة.

وكانت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية قد احتفت بالتظاهرات التي نظمها ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني" ـ أحد أفرع جماعة الإخوان ـ أمام السفارة المصرية لدي تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح، ووقف العدوان علي غزة، في انعكاس صريح لتشويه الدور المصري، الذي دأب على الدفاع عن القضية، وحماية حقوق الفلسطينيين في الحياة والأمن وبناء دولتهم، وهو ما بدا منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على غزة، بعد أحداث السابع من أكتوبر.

ورغم حملة الإدانات المتتالية من الداخل الفلسطيني لتلك التظاهرة المسيئة، لما تحمله من نكران للواقع وتجاهل مشبوه للدور المصري في رفع المعاناة عن أهالي القطاع، سلطت صحيفة هاآرتس الضوء علي التظاهرة فور تنظيمها، مشيرة في تقرير لها إلى أن المتظاهرين طالبوا بإعادة فتح معبر رفح، ومنددين ـ علي حد وصف الصحيفة العبرية ـ بدور مصر في الحصار المستمر على قطاع غزة، موضحة أن التظاهرة شارك بها "نشطاء يهود".