شكرا لقرائتكم خبر عن الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مشاجرة البلوجر أم مكة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مشاجرة نشبت بين البلوجر الشهيرة ب "ام مكة" ومذيعة بقناة فضائية، داخل استوديو بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ومن المقرر فحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المذيعة، والبلوجر، وأشارت التحريات الأولية إلى أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، خلال تسجيل المذيعة لقاء مع البلوجر، بعد مناقشتها عن طبيعة المحتوى الذي تقدمه عبر تيك توك، ليتحول اللقاء إلى مشاجرة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين بلوجر سيدة وشخص آخر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين البلوجر الشهيرة ب "أم مكة"، ومذيعة، داخل قناة فضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي، نتيجة خلاف بينهما، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.