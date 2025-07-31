شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر برام الله يستقبل وفدًا من رجال الدين الفلسطينيين دعمًا للموقف المصرى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين، في مقر إقامته بمدينة رام الله، وفدًا رفيع المستوى من كبار رجال الدين الفلسطينيين، برئاسة قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الشيخ محمود الهباش، والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ الدكتور محمد أحمد حسين، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمد مصطفى محمد نجم.

وقد عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية ناقلين رسالة الشكر والتقدير الموجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، مثمنين دور مصر التاريخي والمحوري في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لمحاولات تهجير أبناء قطاع غزة، أو المساس بحقوقهم الوطنية المشروعة.

كما أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمصر، قيادةً وشعبًا، على جهودها المستمرة في دعم أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة منذ بداية الحرب، مؤكدين على أن الشعب الفلسطينى بأكمله يدرك ويقدر أن مصر لا تألو جهداً من أجل تسهيل انتظام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

من جانبه، أكد السفير إيهاب سليمان التزام مصر الثابت بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أشار إلى الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها مصر على مختلف المستويات من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحقن دماء الأبرياء.

وجدد السفير تأكيد مصر على موقفها التاريخي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.