شكرا لقرائتكم خبر عن مشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "سى أن إن" الأمريكية أن مشرعين ديمقراطيين أمريكيين أعربوا عن قلقهم إزاء تقارير تفيد بأن شركتين أمنيتين أمريكيتين متورطتان فى قتل سكان قطاع غزة.

وقالت الشبكة أن المشرعين الديمقراطيين بعثوا رسالة للشركتين جاء فيها "نشعر بالفزع من عمليات أمنية مميتة تقومون بها فى غزة".

وخاطب المشرعون الشركتان بالقول "أرسلتم متعاقدين لغزة للقتال واستخدام القوة ضد المدنيين، أن عملياتكم بغزة تعرض عناصركم للمسؤولية الجنائية".

وكشف ضباط سابقون بجيش الاحتلال الإسرائيلى أن حكومة نتنياهو تسلح مجموعات بينها مجرمون لإثارة الفوضى فى قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأكد ضباط سابقون فى أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة أمام وزارة الدفاع، أن الحرب مستمرة منذ 22 شهرا دون هدف، مضيفين أن عشرات ممن كرسوا حياتهم لأمن إسرائيل ينادون بوقف الحرب وعودة المختطفين.

وأشاروا "يجب إنهاء الحرب فى غزة وإعادة "المختطفين" والجنود من المعركة، وتوقفوا عن تهديدنا باحتمال حدوث 7 أكتوبر جديد.

وأكدوا أن العلاقات الخارجية لإسرائيل دُمرت بالكامل بسبب الحرب، مشيرين إلى أن الائتلاف الحكومى يروج بأن حماس لم تُهزم لأنه يستفيد من هذه الدعاية.

وأشاروا إلى أن %70 من المبانى فى غزة أصبحت مدمرة والجوع ينتشر فى أنحاء القطاع.