شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستغاثات بمجلس الوزراء تنظم قافلة طبية فى الصف والبدرشين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء قافلة طبية بمحافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.. استهدفت القافلة الكشف على (1305) حالة رمد وتقديم (621) نظارة طبية للمواطنين وإجراء (109) عمليات رمد مختلفة وكذلك توفير الأدوية لعدد (1260) مواطن/ة، وكذلك الكشف على (2471) حالة في التخصصات الأخرى المُختلفة، وتحويل لـ(61) حالة لمستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الجامعية.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء؛ لتوفير خدمة طبية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

ونظمت اللجنة الطبية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتوجيهات الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الطبية الطبية العليا والاستغاثات، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، عددًا من القوافل الطبية المتخصصة والشاملة في مركز "الصف" ومركز "البدرشين" بمحافظة الجيزة خلال الفترة من 28 وحتى 31 يوليو 2025 .

ضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها (عظام – باطنة - قلب – أطفال - صدر -جلدية – أنف وأذن وحنجرة) إضافة لتخصص "الرمد". كما تم تقديم جميع الأدوية بالمجان، كما سيتم إجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات بالمجان، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لإجراء عدد من العمليات المُختلفة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص "الرمد" (1350) حالة من بينها توفير (621) نظارة طبية، وعدد (109) من عمليات الرمد ستم إجراؤها بالمجان، وكذلك توفير الأدوية لعدد (1260) مواطن/ة. كما تم الكشف على عدد (2470) حالة في التخصصات الأخرى المُختلفة. وتحويل لعدد (63) حالة لمستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الجامعية.

هذا وشهدت القافلة أيام إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة فى التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسام المصري، أن تلك القوافل يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع مديرات شؤون الصحة والسكان بالمحافظات، وتستهدف تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ في توصيل الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالي في مناطق معيشتهم.

في السياق ذاته، أشاد المهندس عادل سعيد، محافظ الجيزة. بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء في تنفيذ العديد من القوافل الطبية وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة، كما قدما الشكر لجميع المشاركين فى القافلة لجهودهم المبذولة والنتائج الإيجابية المحققة من تلك القوافل العلاجية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى خاصة محدودي الدخل.

ومن جهته قال أحمد السيد، مُشرف القافلة وعضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، إن خدمة أهالينا في جميع محافظات الجمهورية هو واجب وفرض عين، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الطبي اللازم للمواطنين، والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة والاستغاثات، سواء من خلال القوافل أو عبر منظومة الاستغاثات الحكومية.

وأوضح السيد أن القافلة الحالية تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات طبية تخصصية عالية الجودة في مختلف المجالات، تشمل الكشف المجاني، وصرف العلاج، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية ومراكز العلاج المتقدمة.

وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة الحالات بعد تقديم الخدمة، والتأكد من حصول المريض على الرعاية الطبية الكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتحقيق العدالة الصحية لكافة الفئات، لا سيما في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالدور الحيوي الذي يقوم به أطباء القافلة وفرق التمريض والإداريين المشاركين، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحققه هذه القوافل هو ثمرة لتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الخدمة الطبية الشاملة والعادلة في ربوع الجمهورية.

ومن جانبها، تتقدم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالشكر لكافة المسؤولين في محافظة الجيزة على الجهود المبذولة والتعاون الملموس وتقديم كافة أوجه الدعم لظهور القافلة بالشكل المشرف.

وتؤكد اللجنة على انه سيتم التواصل مع الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات فى المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الخاصة ببنك الشفاء المصري، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال القافلة، وأيضًا من خلال التنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما سيتم تنظيم قوافل مماثلة بمحافظة الجيزة خلال الفترة القادمة.