"المصريين الأحرار" يتابع تصويت الشيوخ من الخارج عبر غرفة عمليات مركزية

في إطار الاستعدادات الوطنية لاستحقاق انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، أعلن حزب "المصريين الأحرار" عن تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التصويت بالخارج لحظة بلحظة، عبر أمانة المصريين بالخارج، التي تمثل واحدة من الركائز الثابتة منذ تأسيس الحزب.

وتضم الأمانة ممثلين نشطين في مختلف القارات، من أبرزهم: أحمد علي حسن في الخليج، نشأت وديع في الولايات المتحدة الأمريكية،مارك مجدي في أوروبا، وجميعهم يتابعون باستمرار قضايا الجاليات ويقومون بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية لحل مشكلات المصريين في الخارج، فضلًا عن دورهم المحوري في توضيح الموقف المصري أمام الرأي العام الدولي.



وفي سياق العملية الانتخابية، أعلنت الأمانة عن خطة شاملة تتضمن:حث أبناء الجاليات في كل أنحاء العالم على المشاركة الفعالة في التصويت أيام الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً في مقار الممثليات الدبلوماسية.

توفير لوحات استرشادية داخل مقار السفارات بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج، لتسهيل عملية التصويت.

واضافت ، انها إطلاق حملات إعلامية وإعلانية رقمية توضح طريقة التصويت الصحيحة، تُنشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

واشارت إلي أن تشغيل غرفة عمليات خاصة بالحزب على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والاتحاد العام.

وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تعكس إيمان الحزب العميق بحق كل مصري، داخل الوطن وخارجه، في ممارسة دوره الدستوري، مشددة على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يُستهان به، ورسالة دعم لمسيرة الاستقرار والتنمية في مصر.