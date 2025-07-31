شكرا لقرائتكم خبر عن العربي للعدل والمساواة: التواطؤ بين الإخوان وحماس برعاية الاحتلال يكشف مثلث التآمر ضد الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب العربي للعدل والمساواة، برئاسة خالد السيد علي، إن ما جرى من تظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب يكشف بوضوح عن تعاون مشبوه بين جماعة الإخوان وتنظيم حماس تحت غطاء من الاحتلال الإسرائيلي، في مشهد يفضح مثلث التآمر ضد الدولة المصرية.

وأضاف الحزب في بيان رسمي أن السماح لرئيس الحركة الإسلامية الفلسطينية بالخروج في تظاهرات وتصريحات علنية ضد مصر، يعكس نوايا الاحتلال في زرع الفتن وتصدير أزمات تستهدف الدور الوطني والقومي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية وحقن دماء الأشقاء.

وأشار البيان إلى أن تصدُّر عناصر إخوانية لهذا التحرك يعكس تناغمًا مدروسًا مع حملات التحريض والتشويه التي تطلقها الأبواق الإخوانية، وهو ما يعزز من احتمالات وجود تنسيق غير معلن بين حماس والإخوان والاحتلال، كرد فعل على مواقف مصر الثابتة من العدوان الإسرائيلي ورفضها للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد حزب العربي للعدل والمساواة أن الشعب المصري بكل أطيافه يدرك أبعاد هذه التحركات المشبوهة، ولن يسمح لأي قوى خارجية بأن تنال من وحدة الدولة أو دورها التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة.