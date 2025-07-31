شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطيني التشكيك في دور مصر خيانة سياسية.. و"الإخوان" و"إسرائيل" وجهان لعملة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

شن الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني هجومًا حادًا على الجهات التي تطعن في دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن من يفعل ذلك "لا يمثل الشعب الفلسطيني، بل يعبّر عن أجندات الاحتلال أو جماعة الإخوان المتواطئة"، على حد قوله.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني لليوم السابع: "كل من يحاول التشكيك في مصر أو الإساءة لها في هذا التوقيت، إنما يطعن المقاومة في ظهرها ويمنح الاحتلال فرصة للتمدد"، مشيرًا إلى أن الحملة المغرضة ضد مصر تقودها أصابع "إسرائيلية-إخوانية" تحاول إرباك المشهد الفلسطيني والعربي.

وشدد الهباش على أن وعي الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، كفيل بإفشال هذه المحاولات، داعيًا إلى وحدة الصف خلف القاهرة باعتبارها ضمانة حقيقية لصمود الفلسطينيين ومواجهة المخططات الدولية المشبوهة.