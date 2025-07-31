شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تختتم برنامجا تدريبيا لتأهيل أعضائها للاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجًا تدريبيًا موسعًا استمر على مدار ثلاثة أيام، نظمته من خلال مركز بناء الكوادر وبالتعاون مع لجنتى الحملات الانتخابية والمركز الإعلامى، وذلك بهدف تطوير مهارات وقدرات الأعضاء استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ.

تضمن البرنامج عددًا من المحاور النوعية التى هدفت إلى تمكين الكوادر الشابة، بدءًا من تقييم إلكترونى للمهارات الشخصية وقدرات معرفية، قدمته وحدة التقييم بمركز بناء الكوادر، حيث أشار النائب أحمد فتحى إلى أهمية هذه التقييمات فى تحديد نقاط القوة وفرص التطوير لكل مشارك.

وشهد البرنامج ورشًا سياسية حاضر فيها المهندس مصعب أمين مقرر مجلس الأمناء، النائب بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ بنى سويف، النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب.

كما تضمن البرنامج تدريبًا متخصصًا فى المهارات الإعلامية قدمته النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، والإعلامى أحمد عبد الصمد، وإسلام حمدى، عضوا التنسيقية، وشهد تفاعلًا لافتًا من المشاركين.

ويأتى هذا البرنامج فى إطار استراتيجية التنسيقية لدعم وتأهيل الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة فى الحياة السياسية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية فى بناء كوادر قادرة على قيادة المستقبل.

حضر من فريق مركز بناء الكوادر بالتنسيقية كل من: أسامة هشام، صفاء حسنى، أحمد أبو اليسر، أحمد حسام، إسلام حمدى، محمد الصوفى، يارا ثروت، نرمين محمد، ومحمد الحلو.