محمود الهباش: مصر قدمت أكبر دعم إنسانى لغزة والرئيس السيسي أفشل مخطط التهجير

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، أن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لعبا دورًا محوريًا فى دعم القضية الفلسطينية وإفشال مخططات التهجير التى استهدفت أبناء الشعب الفلسطينى خلال الشهور الماضية.

وفى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، شدد الهباش على أن "موقف مصر الحازم فى رفض التهجير، وفتحها المستمر لمعبر رفح، وتدفق المساعدات الإنسانية على مدار الساعة، هو موقف لا يُنسى ولا يُمكن تجاوزه"، مضيفًا أن مصر لم تكتفِ بالمواقف السياسية بل كانت السند الإنسانى الأول للفلسطينيين فى الداخل والخارج.

واعتبر الهباش، أن جهود القاهرة الميدانية والدبلوماسية تعكس التزامًا تاريخيًا لا يتزحزح تجاه الشعب الفلسطينى، موضحًا أن من يشكك فى هذه المواقف يُضعف الصف الفلسطينى ويخدم أجندات مشبوهة.