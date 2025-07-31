شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: التظاهر أمام السفارة المصرية بتل أبيب تحريض إسرائيلى واضح والان مع تفاصيل الخبر

أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن من يقف أمام السفارة المصرية في تل أبيب ويدعو لمثل هذه التظاهرات ممن يطلقون على أنفسهم المشايخ وأئمة المساجد بتل أبيب بالطبع يحركهم الإخوان، لم يفكر فى التنديد بقتل إسرائيل للأشقاء فى غزة أو ادانة أمريكا وهو أمر مدهش.

وأضاف "عبد العال" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن هذه التظاهرات لها رسالة واضحة للغاية وهو تحريض إسرائيلي ضد مصر لأن الدولة المصرية هى التى رفضت التهجير وتقف أمام هذا المخطط، وبالتالى تحرك هؤلاء الآن على الرغم أننا لم نسمع لهم صوتا عندما تتوغل إسرائيل فى بعض الدول المحيطة وما تمارسه من حرب تجويع ضد أهل غزة أو جرائم إبادة جماعية وبالتالى الرسالة مكشوفة.