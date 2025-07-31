شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: دعوات التظاهر أمام سفارة مصر بتل أبيب خروجا سافرا عن الثوابت والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الحزب العربى الناصرى عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة لما يتم تداوله من دعوات للتظاهر أمام السفارة المصرية فى تل أبيب، والتى تُعد خروجًا سافرًا عن الثوابت الوطنية والقومية، ومحاولة مرفوضة للإساءة إلى دور مصر ومكانتها.

وقال الحزب فى بيان له، إن مصر كانت ولا تزال ركيزة أساسية فى دعم القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد دفعت ولا تزال تدفع ثمن مواقفها التاريخية تجاه الأمة وقضاياها العادلة، وفى القلب منها الحق الفلسطيني.

وأكد الحزب، أن مثل هذه الدعوات المشبوهة – مهما كانت ذرائعها – لا تخدم سوى أجندات معادية، تسعى إلى زعزعة الاستقرار وإشعال الفتنة بين الشعوب العربية، وتحاول تشويه المواقف الرسمية المصرية التى اتسمت دائمًا بالحكمة، والحرص على الحقوق العربية، والدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية.

وشدد الحزب، على أن الاختلاف السياسى أو التعبير عن الرأى لا يكون أبدًا عبر بوابات العدو الصهيونى، ولا من خلال ساحاته أو منابر إعلامه، بل عبر القنوات الوطنية والمشروعة، وفى إطار من الحرص على المصالح العليا للأمة.

وفى هذا السياق، دعا الحزب الناصرى جميع القوى السياسية والشبابية والإعلامية إلى التحلى بالوعى والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء محاولات استفزازية تهدف للنيل من مصر ومواقفها القومية.