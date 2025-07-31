شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: نرفض دعوات التظاهر أمام السفارة المصرية فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن رفضه القاطع للدعوات التى أطلقتها بعض الجهات للتظاهر أمام السفارة المصرية فى تل أبيب.

وأكد النائب علاء عابد أن مثل هذه الدعوات غير المسؤولة لا تخدم المصلحة الوطنية، وتستهدف الإساءة إلى صورة الدولة المصرية وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، كما شدد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل جهودًا كبيرة فى سبيل التهدئة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، سياسيًا وإنسانيًا.

وأضاف عابد، أن مصر كانت ولا تزال حجر الزاوية فى استقرار المنطقة، وأن التشكيك فى مواقفها أو محاولة زعزعة صورتها على الساحة الدولية أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا.

كما حذر "عابد" من الانسياق وراء تلك الدعوات التى تخدم أجندات خارجية، هدفها بث الفوضى وإثارة الرأى العام، داعيًا جموع المصريين فى الداخل والخارج إلى عدم الالتفات لمثل هذه التحركات المشبوهة، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها المنطقة.

وأكد رئيس رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر ستظل قوية وموحدة، ولن تنجرف خلف محاولات التشكيك أو التشويه، وستواصل أداء دورها القومى بشرف وثبات.