شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: الإخوان أداة إسرائيلية لتشويه دور مصر ودعم التهجير فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة يكشف بوضوح عن عمالتهم المباشرة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الجماعة لا تعمل فقط على تنفيذ أجندة معادية للدولة المصرية، بل تمارس أدوارًا تتسق تمامًا مع أجندة الاحتلال الإسرائيلى فى المنطقة.

وقال عبد العزيز، فى تصريح خاص، أن الإخوان يسعون بشكل فج لنفى الاتهامات الموجهة للاحتلال الإسرائيلى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسها جريمة منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وهى الجريمة التى أدانتها محكمة العدل الدولية، ويؤكدها القانون الدولى، خاصة المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتى تُحمّل دولة الاحتلال مسؤولية إدخال المساعدات إلى المناطق التى تحتلها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الجماعة تحاول إلقاء اللوم على مصر زورًا وبهتانًا، فى محاولة لحماية إسرائيل وتبرئتها من مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الإخوان باتوا أداة بيد الاحتلال ينفذون مخططاته، ويقفون فى صفه ضد القضية الفلسطينية وضد مصالح الأمة العربية.

وشدد عبد العزيز على أن مصر وعلى مدار عقود كانت وستظل الدولة العربية الأبرز دعمًا للقضية الفلسطينية، بدءًا من حرب 1948، ومرورًا بجميع مراحل الصراع، وصولًا إلى جهودها المستمرة اليوم من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، والتوصل إلى حل الدولتين، مضيفا أن مصر تصدت بصلابة لأى محاولات لفرض سيناريو التهجير القسرى، الذى تسعى إليه إسرائيل، وكانت الدولة الوحيدة التى حشدت كل إمكانياتها لإدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

ولفت إلى أن الجانب الآخر من معبر رفح يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلى، وهو الجهة الوحيدة التى تعطل دخول المساعدات وتمنع وصول الإغاثة لأبناء الشعب الفلسطينى، ما يجعلها الجهة المسؤولة قانونًا عن الجريمة، سواء أمام محكمة العدل الدولية أو بموجب اتفاقيات جنيف والأعراف الإنسانية.

وأضاف النائب محمد عبد العزيز أن الإصرار الإخوانى الممنهج على مهاجمة مصر وحدها دون الحديث عن المعابر الأخرى الخاضعة للاحتلال، يثبت أنهم شركاء فى مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية، وهو السيناريو الذى تسعى إليه إسرائيل منذ بداية الحرب، وتسعى الجماعة الإرهابية لتنفيذه من خلال ممارسة ضغوط إعلامية ونفسية ممنهجة على الدولة المصرية.

وتابع: "من يشوه الموقف المصرى لا يهاجم مصر فقط، بل يحمى إسرائيل ويقف معها ضد الشعب الفلسطينى، ويخدم مشروع الاحتلال"، مؤكدا على أن تاريخ جماعة الإخوان حافل بالعمالة، وليس مستغربا أن يكونوا اليوم امتدادا لأدوات الصهيونية العالمية، مشيرًا إلى أنهم تحالفوا مع الاستعمار البريطانى فى الماضى ضد الزعيم جمال عبد الناصر حين قرر تأميم قناة السويس عام 1956، مضيفًا: "هم لم يكونوا يومًا على أجندة وطنية، بل كانوا دومًا خنجرًا فى ظهر الأمة".