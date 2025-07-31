شكرا لقرائتكم خبر عن محلل فلسطينى: الدعوات للتظاهر أمام سفارة مصر فى تل أبيب إنحرافًا خطيرًا عن جوهر القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع إن الدعوات للتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب تمثل انحرافًا خطيرًا عن جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا السلوك لا يعبر عن موقف وطني مسؤول، بل يكشف محاولات مستمرة لعزل مصر عن المشهد الفلسطيني، رغم أنها الحاضن والداعم التاريخي الأبرز.

وأوضح مطاوع أن ما تقوم به القاهرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، من فتح لمعبر رفح وتسهيل دخول المساعدات، وصولًا إلى جهود التهدئة وإعادة الإعمار، يجعلها في موقع متقدم لا يمكن استهدافه بهذه الطريقة الرخيصة، مشيرًا إلى أن من يروّج لهذه الحملات يخدم أجندات مشبوهة تهدف لإرباك الموقف العربي وتشتيت الجهود.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعرف جيدًا من يقف معه ومن يتاجر بقضيته، وأن مصر قدمت تضحيات لا ينكرها إلا جاحد، لافتًا إلى أن أي محاولة للنيل من مكانتها في هذا التوقيت لن تكون سوى خدمة مجانية للاحتلال الذي يسعى إلى كسر حائط الدعم العربي الأصيل.