شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتراع فى دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا، لاطلاع الرأي العام على مدي جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم تأمين السفارات بشكل جيد ولكن بالنسبة للدول التى تشهد نزاعات أو حظر تجول سيتم التصويت فيها من 9 صباحا وحتى 6 مساء مثل ما حدث فى السودان

وأضاف إنه من اليوم سيتم عقد مؤتمرات يومية لاطلاع الكافة علي ما يدور بانتخابات مجلس الشيوخ، وستكون ثلاث مرات خلال اليوم في العاشرة صباحاً والرابعة عصراً والتاسعة مساءًا، موضحًا أنه بلغ عدد المتابعين لهذه الانتخابات نحو 25 ألف متابع من محليين دوليين وتغطية اعلامية، تم وضع باركود على كارنيهات المتابعين سواء منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام.

و دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام والصحف لحضور وقائع المؤتمر الصحفي، الذى يعقده القاضي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.