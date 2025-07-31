شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أوراق الاقتراع بانتخابات الشيوخ فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي منعقد الآن، حول تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إنه بمجرد دخول الناخبين إلى اللجان يتم إعطائه ورقتين إحداهما لنظام الفردي والأخرى بنظام القوائم وعليه اختيار عدد مرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة لنظام الفردي بينما يضع علامة على القائمة.

وأضاف انه يتم الآن توزيع كافة أوراق الاقتراع على 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تمهيدا لتوزيعها على أعضاء الهيئات القضائية التى ستشرف على الانتخابات، وأنه تم إعداد كشوف الناخبين وتم طباعتها وتوزيعها على اللجان الفرعية.

ووجه الشكر لأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قائلاً إن 9500 قاضى من قضايا الدولة والنيابة الإدارية سيشرفون على اللجان الفرعية بينهم 2500 قاضية سيكونوا خارج محل إقامتهم.



يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.