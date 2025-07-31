شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الإشارة وبطاقات برايل لتصويت ذوى الإعاقة بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، في مؤتمر صحفي منعقد الآن، حول تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إنّ اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ ستشهد تسهيلات وإرشادات لكبار السن وذوي الهمم، بدءً من اختيار اللجان في الأدوار الأرضية لسهولة الوصول إليها، وكراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية، وأنّ هناك إرشادات لرؤساء اللجان الفرعية بمساعدتهم متى طلبوا ذلك في الإدلاء بالصوت، وسيتم توفير لوحات إرشادية، وبطاقة برايل لذوي الإعاقة البصرية.

واستحدثت الهيئة لغة الأبجدية الإشارية، وممكن لذوي الإعاقة البصرية أو السمعية الإدلاء بالصوت دون الاستعانة بأحد"، أنّ هناك إرشادات من الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بمساعدتهم متى طلبوا ذلك في الإدلاء بالصوت، ضمانا لعملية سرية التصويت.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (1)



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (2)



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (3)



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (4)



جانب من مؤتمر الوطنية للانتخابات (1)



جانب من مؤتمر الوطنية للانتخابات (2)