شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: "صحح مفاهيمك" أداة للجمهورية الجديدة فى بناء وعى الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط، من خلال معالجة قضايا تمس الواقع اليومى للمواطن، برؤية علمية وتربوية منضبطة، تستند إلى خطاب دينى رشيد، يعالج الظواهر السلبية بالتوعية والرحمة دون إدانة أو إقصاء.

وأكد خلال لقائه بالصحفيين المعنيين بتغطية الشأن الدينى، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" ركيزة أساسية فى بناء وعى مجتمعى مستنير وراسخ يستند إلى فهم دينى وإنسانى صحيح، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدى لكل الأفكار والسلوكيات المدمرة التى ينتج عنها تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع.

وتابع: هناك متابعة مستمرة لآليات تنفيذ هذه المبادرة؛ لضمان تحقيق أهدافها الوطنية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

وأكد وزير الأوقاف أن المبادرة تمثل إحدى أدوات الجمهورية الجديدة فى بناء وعى الإنسان المصرى، من خلال تناول أكثر من أربعين قضية مؤثرة، أبرزها: حرمة المال العام، والتحرش، وإدمان المواد الإباحية/الرقمية، والتنمر، والغش، والتطرف، وحبوب الغلة، والإدمان، والتفكك الأسرى، والتدخين، وغيرها من القضايا الأخرى.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهرى أن المبادرة ليست فعالية وقتية، بل مشروع وطنى ممتد يقوم على تكامل الأداء التوعوى والدعوى والإعلامى، عبر محتوى متنوع يشمل الفيديوهات، والمسرح، والمشاهد الدرامية، والمقالات، والبرامج، والقوافل الميدانية، والفعاليات المجتمعية، والتغطيات الإعلامية؛ سعيًا للوصول إلى كل بيت ومدرسة ومنصة إعلامية.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون الفعّال مع عدد من الوزارات والهيئات الوطنية فى دعم المبادرة، وفى مقدمتها وزارات: الشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، والصحة والسكان، والبيئة، والسياحة والآثار، والموارد المائية والري؛ إلى جانب المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والنيابة العامة، ومحكمة النقض، ووحدة غسل الأموال، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، والهيئة الوطنية للإعلام.



تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتى فى سياق الرؤية الشاملة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من الوعى، والانتماء، والانضباط، بما يعزز استقرار الدولة وتماسك المجتمع.

ودعت وزارة الأوقاف جميع مؤسسات الدولة، والإعلاميين، والمعلمين، والأسر، والشباب، إلى التفاعل البنّاء مع المبادرة، بما يسهم فى استعادة منظومة القيم، وتحصين المجتمع من الداخل.