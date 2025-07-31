شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مؤتمرات صحفية يومية للهيئة الوطنية للإعلان عن مستجدات انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا، لاطلاع الرأى العام على مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

وقال القاضى أحمد بندارى، مدير المكتب التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من اليوم سيتم عقد مؤتمرات يومية لاطلاع الكافة على ما يدور بانتخابات مجلس الشيوخ، وستكون ثلاث مرات خلال اليوم فى العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا والتاسعة مساءً.

وأضاف أنه بلغ عدد المتابعين لهذه الانتخابات نحو 25 ألف متابع من محليين دوليين وتغطية إعلامية، تم وضع باركود على كارنيهات المتابعين سواء منظمات المجتمع المدنى أو وسائل الإعلام.

و دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام والصحف لحضور وقائع المؤتمر الصحفي، الذى يعقده القاضي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.