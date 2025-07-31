شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف مواطن حملوا تطبيق الوطنية للانتخابات تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا، لاطلاع الرأى العام على مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

وقال القاضى أحمد بندارى، مدير المكتب التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من اليوم سيتم عقد مؤتمرات يومية لاطلاع الكافة على ما يدور بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أن التطبيق الإلكترونى الذى أطلقته الهيئة له العديد من المميزات منها الاستعلام عن اللجان وكذا معرفة الكثافات فى اللجان حتى يقوم الناخب باختيار الوقت المناسب لتصويت، وأنه تم تحميلة من قبل 80 ألف مواطن فقط تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 سنة.



ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام والصحف لحضور وقائع المؤتمر الصحفى، الذى يعقده القاضى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (1)



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (2)



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (3)



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (4)



جانب من مؤتمر الوطنية للانتخابات (1)



جانب من مؤتمر الوطنية للانتخابات (2)



جانب من مؤتمر الوطنية للانتخابات (3)



لجان بأداوار الأرضية لغير القادرين (1)