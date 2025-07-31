شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: نستهدف التواصل مع جالياتنا بالخارج لحثهم على المشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، صرّح الدكتور مصطفى عباس، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون المصريين في الخارج، بأن الحزب أطلق حملة تواصل واسعة مع الجاليات المصرية في الدول التي تشهد كثافة عالية للمصريين بالخارج، لا سيّما في الدول العربية والأوروبية. وقد تم التركيز على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة جروبات فيسبوك، باعتبارها وسيلة فعالة للتفاعل المباشر مع المواطنين.

كما نظم الحزب حتى الآن ستة لقاءات إلكترونية للتعريف ببرنامج الحزب ومرشحيه على النظامين الفردي والقائمة.

وأوضح "عباس"، في تصريح خاص، أن هناك متطوعين من المصريين بالخارج سيتواجدون في مقار السفارات والقنصليات المصرية في 11 دولة، من بينها الإمارات والسعودية والكويت وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا واليونان وبولندا وأيرلندا وبلغاريا، لتقديم الدعم للمشاركين وتيسير عملية التصويت يومي 1 و2 أغسطس، وهما يومان عطلة نهاية الأسبوع في الخارج.

وأشار إلى وجود تحديات تتعلق ببُعد المقار الانتخابية عن أماكن الإقامة في بعض المدن، لذا قدم مركز العدل للدراسات بالتعاون مع مركز وصلة ورقة سياسات تقترح آليات بديلة للتصويت، كالبريد الإلكتروني والتصويت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مقترحات غير انتخابية لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج، على أن تُرفع التوصيات للهيئة الوطنية للانتخابات.