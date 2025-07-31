شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية: نجاح إجراء تكميم معدة نادرة لمريض يزن أكثر من ربع طن والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق طبى بمستشفى المطرية التعليمى التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهدالتعليمة فى إجراء عملية تكميم معدة نادرة لمريض يعانى من السمنة الفائقة وذلك تحت اشراف الدكتور أحمد شنقار استشارى جراحة المناظير والسمنة بالمستشفى.

وقال الدكتور أحمد شنقار، أن المريض كان يعانى من حالة استثنائية من السمنة المفرطة، حيث بلغ وزنه 285 كيلوجرامًا وطوله 154 سنتيمترًا، مما جعل معدل كتلة الجسم لديه يصل إلى 120، وهو المعدل الأعلى والأندر على مستوى العالم.

وأضاف أن التقارير والإحصائيات الطبية العالمية تشير إلى أن عدد المصابين بهذه الدرجة من السمنة الفائقة لا يتجاوز 10 أشخاص على مستوى العالم، مما يجعل هذه الحالة استثنائية تمامًا من الناحية الطبية".

وأوضح أن إجراء هذا النوع من الجراحات فى هذا الوزن الاستثنائى يتطلب تحضيرًا طبيًا خاصًا واستعدادات مكثفة، بما فى ذلك توفير سرير عمليات مخصص لأصحاب الأوزان الضخمة، بالإضافة إلى أدوات جراحية متخصصة لهذا النوع من العمليات المعقدة.

وأشار الدكتور شنقار إلى أن خبرته الواسعة فى مجال جراحات السمنة المفرطة ساهمت فى نجاح هذه العملية الاستثنائية، مؤكدًا أنه نشر العديد من الأبحاث الدولية فى هذا المجال، وآخرها بحثه المقارن بين التكميم وتحويل المسار ذى التوصيلة الواحدة لأصحاب الأوزان الضخمة، والذى تم نشره فى مجلة "Journal of Gastrointestinal Surgery"، وهى واحدة من أشهر المجلات العلمية المتخصصة والحاصلة على تصنيف Q1 دوليًا.



ولفت شنقار إلى أن المريض من التخلص من معظم وزنه الزائد ليصل إلى وزن 100 كيلو جرام بنهاية السنة الأولى بعد العملية، مع تخلصه من كافة الأمراض المصاحبة للسمنة الفائقة.