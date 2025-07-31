شكرا لقرائتكم خبر عن 125 لجنة فرعية بالطوابق الأولى بانتخابات الشيوخ تيسيرا على كبار السن وذوى الهمم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، في مؤتمر صحفي منعقد الآن، حول تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إنه تم تخصيص 125 لجنة انتخابية فرعية تم وضع هذه اللجان فى الطوابق الأرضية تيسيرا على كبار السن وذوى الهمم، مع توفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية، وأنّ هناك إرشادات لرؤساء اللجان الفرعية بمساعدتهم متى طلبوا ذلك في الإدلاء بالصوت، وسيتم توفير لوحات إرشادية، وبطاقة برايل لذوي الإعاقة البصرية.

وأضاف انه تم وضع مظلات وتجهيز لوحات إرشادية التى تم وضعها أمام اللجان لتوضيح آليات التصويت الصحيحة، كما تم طباعة كافة أوراق الاقتراع ونماذج وشكل بطاقات الاقتراع، مؤكدًا علي منع دخول الأسلحة أو تصوير بطاقات الاقتراع داخل اللجان الفرعية.

واستحدثت الهيئة لغة الأبجدية الإشارية، وممكن لذوي الإعاقة البصرية أو السمعية الإدلاء بالصوت دون الاستعانة بأحد"، أنّ هناك إرشادات من الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بمساعدتهم متى طلبوا ذلك في الإدلاء بالصوت، ضمانا لعملية سرية التصويت.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.



جانب من عرض المؤتمر (1)