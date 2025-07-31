شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات يومية للهيئة الوطنية لإطلاع الرأى العام على مستجدات انتخابات الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا ، لاطلاع الرأي العام على مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من اليوم سيتم عقد مؤتمرات يومية لإطلاع الرأى العام على ما يدور بانتخابات مجلس الشيوخ.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام والصحف لحضور وقائع المؤتمر الصحفي، الذى يعقده القاضي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.



جانب من المؤتمر (1)