مصر تعزى جمهورية الصين الشعبية فى ضحايا الفيضانات - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق في الصين، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات بالغة لأعداد كبيرة من المواطنين.

وأكدت جمهورية مصر العربية فى بيام لوزارة الخارجية على تضامنها الكامل مع الصين في هذا الظرف الأليم وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

