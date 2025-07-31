شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة الوطنية" تكشف الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل والخارج - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى منعقد الآن، حول تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ تمّ على محورين، تنظيمى وفنى، فتضمن المحور التنظيمى بمعاينة لجان الاقتراع والمقرات بجميع المحافظات، ثم تجهيز هذه اللجان بجميع المستلزمات مثل الصناديق الشفافة السواتر والحقائب، تم الانتقال إلى توزيع أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، وتوفير محل إقامة لائق للمنتدبين فى غير محال إقاماتهم، وتوزيع موظفى الدولة المنتدبين كأمناء لجان حسب الكثافة العددية لكل لجنة، وكذلك تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات من الخارج، والتنسيق مع وزارة الخارجية لندب المشرفين على الانتخابات للبعثات الدبلوماسية فى الخارج، وتزويدهم بالتقنيات الحديثة اللازمة لإجراء التصويت".

"أما الجانب الفنى، فشمل الانتهاء من طباعة أوراق ومحاضر لجان الاقتراع، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها بالاشتراك مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة والنيابة العامة باستبعاد المتوفين ومن صدرت عليهم أحكام قضائية".

واستحدثت الهيئة لغة الأبجدية الإشارية، وممكن لذوى الإعاقة البصرية أو السمعية الإدلاء بالصوت دون الاستعانة بأحد"، أن هناك إرشادات من الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بمساعدتهم متى طلبوا ذلك فى الإدلاء بالصوت، ضمانا لعملية سرية التصويت.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

